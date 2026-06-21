Blackout a San Giuliano Milanese, una residente: “La corrente è staccata, niente internet e aria condizionata”

“Non ho internet e aria condizionata. Da giorni la corrente va e viene, da stanotte non è più tornata”: a Fanpage.it la testimonianza di una residente di San Giuliano Milanese, alle prese con blackout continui da venerdì.

"Da giorni la corrente va e viene. Questa notte si è staccata e da allora non è più tornata". A parlare a Fanpage.it è una ragazza residente a San Giuliano Milanese, un comune alle porte di Milano, che da venerdì scorso, il 19 giugno, è alle prese con un susseguirsi di blackout che hanno causato disagi diffusi e problemi alle comunicazioni. Come la sua, sui social si trovano decine e decine di segnalazioni che raccontano situazioni di forte difficoltà nella gestione della quotidianità.

Una residente: "Non ho internet, la corrente è staccata"

"La corrente salta e ritorna continuamente, poi dalle 3:00 di questa notte è proprio staccata", ha iniziato a raccontare la residente a Fanpage.it. Tra i problemi più evidenti, oltre all'impossibilità di utilizzare elettrodomestici, aria condizionata e dispositivi domestici, ci sono state anche le difficoltà nelle comunicazioni. L'assenza di corrente ha, infatti, compromesso il funzionamento delle connessioni internet fisse. "Non ho internet e riesco a collegarmi soltanto con il 3G che, però, va a tratti", ha riferito la residente. "Non so nemmeno quando arriverà questo messaggio".

Nel frattempo, sui social si stanno moltiplicando le segnalazioni dei cittadini, con decine e decine di testimonianze che raccontano disagi simili a quello riferito a Fanpage.it e situazioni di forte difficoltà. Tra i messaggi circolati, uno in particolare sintetizza il livello di esasperazione di alcuni residenti: "Sono fuori a fare commissioni perché a casa, avendo tutto elettrico e anche le tapparelle automatizzate, non potevo più restare. Al ritorno passerò dai carabinieri e, se possibile, presenterò già oggi formale denuncia che allegherò alla richiesta di risarcimento. Chi ha sbagliato spero che paghi".

Cosa sta succedendo

Secondo quanto appreso, nel comune sarebbero in corso interventi tecnici e verifiche approfondite sulla rete, con operazioni di scavo finalizzate a individuare l'origine dei guasti. Le squadre sarebbero al lavoro per isolare il problema e ripristinare una fornitura stabile, ma le operazioni risultano complesse e i disservizi continuano a ripresentarsi anche dopo brevi ripristini.

Il fenomeno non sarebbe nuovo per la zona: negli ultimi tempi diversi comuni del Sud Milano hanno segnalato criticità analoghe sulla rete elettrica, con interruzioni frequenti che hanno spinto cittadini e amministrazioni a sollecitare interventi strutturali di potenziamento. In alcuni casi, come già avvenuto in passato in altre aree del territorio, le autorità locali hanno chiesto un rafforzamento della rete e una manutenzione più incisiva degli impianti.