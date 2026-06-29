Blackout continui a Milano e in città metropolitana, il Prefetto avvia un vertice per trovare soluzioni

La Città metropolitana di Milano ha scritto una lettera al prefetto Claudio Sgaraglia per chiedere che venga istituito un tavolo istituzionale, con i sindaci metropolitani e i gestori delle reti elettriche, per affrontare in maniera diretta proprio il tema delle interruzioni di corrente dovute al caldo.

Sono numerosissime le segnalazioni di persone che hanno lamentato l'interruzione di corrente dovuta ai continui blackout che si sono registrati in questi ultimi giorni di giugno da bollino rosso per il caldo a Milano e nella suo hinterland. Maggiori denunce sono arrivate alla nostra redazione da Sesto San Giovanni, dove una donna – a Fanpage.it – ha raccontato che per una settimana si sono verificati "blackout ogni giorno anche per più di 12 ore e con questo caldo record non possiamo né accendere un ventilatore né farci una doccia".

Un problema segnalato anche da molti sindaci del territorio e che sta causando disagi ai cittadini, in particolare agli anziani e ai pazienti che dipendono da strumenti elettromedicali domiciliari h24, ma anche alle strutture assistenziali e sanitarie. Senza contare gli enormi danni economici alle attività commerciali, in particolare al settore della ristorazione o della grande distribuzione organizzata.

La Città metropolitana di Milano, con il suo vice sindaco Francesco Vassallo, ha scritto quindi una lettera al prefetto Claudio Sgaraglia per chiedere che venga istituito un tavolo istituzionale, con i sindaci metropolitani e i gestori delle reti elettriche, per affrontare in maniera diretta proprio il tema delle interruzioni di corrente dovute al caldo.

"L'obiettivo del tavolo sarebbe triplice: analizzare le cause delle interruzioni ricorrenti e conoscere le modalità di rimborso per i disagi prolungati – spiega Vassallo – definire misure di mitigazione nel breve periodo; acquisire dagli operatori un cronoprogramma vincolante degli investimenti necessari all'ammodernamento infrastrutturale nel medio termine".

Dal prefetto – stando a quanto si apprende – è arrivata la disponibilità alla convocazione del tavolo istituzionale e il percorso di convocazione degli attori interessati è già avviato.