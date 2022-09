Incidente sul lavoro a Filago, operaio investito da un camion: è gravissimo Un operaio di 34 anni è stato investito da un camion mentre si trovava in un’azienda della Bergamasca. È in gravissime condizioni.

Stamattina un morto sul lavoro, ora un altro ferito. In Lombardia continuano a verificarsi incidenti in cantieri e aziende ad un ritmo allarmante. L'ultimo, in ordine cronologico, è un operaio di 34 anni investito da un camion mentre si trovava all'interno dell'area dell'azienda Lodotruck a Filago, in provincia di Bergamo.

Operaio investito da un camion, è gravissimo

Tutto è accaduto intorno alle 10, quando i colleghi dell'uomo investito hanno allertato il numero unico per le emergenze 112 segnalando del drammatico incidente. Sul posto, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato tre ambulanze e un'automedica per soccorrere il 34enne e un collega di quest'ultimo di 45 anni. La prima squadra di sanitari si è precipitata dal ferito più grave trovandolo in arresto cardiocircolatorio. Operate le manovre di rianimazione sul posto, i soccorritori le hanno protratte sino all'arrivo al pronto soccorso dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove il 34enne è stato trasferito in codice rosso.

Indagano i carabinieri e i tecnici dell'Ats

Presso la struttura gli sono state diagnosticati un trauma toracico ed uno addominale. Soccorso, poi, anche il collega di 45 anni che si trovava nei pressi quando è andato in scena l'incidente. Stando a quanto riferito dal 118 lombardo, non si tratta del conducente del mezzo pesante. Il 45enne non presentava traumi ma è stato accompagnato in ospedale per accertamenti medici in via precauzionale. In via Provinciale 16 sono arrivati anche i carabinieri e i tecnici dell'Ats a cui sono state affidate le indagini per ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.