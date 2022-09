Ennesimo incidente mortale sul lavoro, operaio muore a 31 anni schiacciato da una piastra di metallo Ennesimo incidente mortale sul lavoro in Lombardia. A Pontevico un operaio di 31 anni è morto schiacciato da una piastra di metallo staccatasi dal soffitto.

Non si fermano le morti sul lavoro in Lombardia. Questa mattina, venerdì 2 settembre, a Pontevico in provincia di Brescia si è consumata l'ennesima tragedia. Un operaio di 31 anni è morto schiacciato da una piastra di metallo dal peso di cinquanta quintali che si è staccata dal soffitto dell'azienda per cui lavorava.

Si stacca piastra di diversi quintali dal soffitto, muore operaio 31enne

I colleghi del 31enne hanno immediatamente prestato il loro soccorso allertando il 118 regionale. Sul posto, in via Enrico Mattei 10, l'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia ha inviato due ambulanze e un'automedica. Con gli operatori sanitari, sono arrivati anche i carabinieri e i vigili del fuoco oltre ai tecnici dell'Ats che dovranno verificare le misure di sicurezza adottate dall'azienda, la Eural Gnutti spa. Le indagini sono affidate ai carabinieri di Verolanuova che stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti.

A Bareggio un operaio cade da un trabattello: ricoverato con l'elisoccorso

Solo ieri, nel Milanese, si è verificato un altro incidente sul lavoro, fortunatamente non mortale. Un operaio di 54 anni è caduto da un trabattello sul quale lavorava riportando traumi su tutto il corpo. Soccorso e stabilizzato sul posto, è stato trasferito in codice giallo al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano dove è stato preso in cura dal personale medico della struttura. L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 9 in via Papa Giovanni XXIII. L'uomo non sarebbe in pericolo di vita nonostante la serietà delle ferite riportate.