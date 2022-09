Incidente sul lavoro a Bareggio, operaio cade da un trabattello: ricoverato con l’elisoccorso Altro grave incidente sul lavoro in Lombardia. Questa mattina un operaio di 54 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta da un trabattello sul quale lavorava.

Altro grave incidente sul lavoro in Lombardia. Questa mattina, giovedì 1 settembre, un operaio di 54 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta da un trabattello sul quale lavorava. L'uomo è stato rapidamente soccorso dai colleghi prima dell'arrivo degli operatori sanitari inviati sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Incidente sul lavoro a Bareggio, operaio ricoverato con l'elisoccorso

L'incidente si è verificato pochi minuti prima delle 9 in via Papa Giovanni XXIII a Bareggio, alle porte di Milano. Sul luogo il 118 regionale ha inviato un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso. Le squadre di soccorritori hanno immediatamente raggiunto l'operaio stabilizzandolo sul posto prima di trasferirlo in codice giallo con l'elicottero al pronto soccorso dell'Humanitas di Rozzano. Le sue condizioni sarebbero delicate ma non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.

Le indagini affidate ai carabinieri: la ricostruzione dell'incidente

In via Papa Giovanni XXIII sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso e i tecnici dell'Ats Milano. I primi hanno preso in carico le indagini raccogliendo le testimonianze dei presenti per operare una ricostruzione esatta della dinamica, i secondi invece hanno verificato le misure di sicurezza adottate dalla ditta per cui l'operaio lavora.

L'operaio ha riportato diversi traumi su tutto il corpo

Secondo le prime informazioni filtrate, pare che il 54enne sia caduto per due metri andando a impattare violentemente sul suolo. La caduta gli ha provocato diverse fratture in più parti del corpo. Ora è ricoverato all'Humanitas.