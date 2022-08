Travolto da un tir mentre viaggia sul monopattino elettrico, morto un 32enne Un 32enne è stato travolto e ucciso da un tir oggi a Melzo mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico.

Foto di repertorio

Tragedia nel pomeriggio di oggi, giovedì 25 agosto, a Melzo, in provincia di Milano, dove un ragazzo di 32 anni è morto dopo essere stato investito da un tir. Al momento dell'incidente, il 32enne si trovava a bordo di un monopattino elettrico. Tutto è accaduto pochi minuti prima delle 16 lungo la strada provinciale 13.

Travolto da un tir mentre è sul monopattino elettrico, morto sul colpo

Come comunicato dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia, sul posto sono state prontamente inviate un'ambulanza e un'automedica. Gli operatori sanitari sono arrivati sul luogo del sinistro insieme agli agenti della polizia locale di Melzo. I soccorritori hanno tentato in tutti i modi di rianimare la vittima ma pochi minuti dopo non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il 32enne è risultato essere un uomo di origini straniere.

Le indagini affidate alla polizia locale di Melzo

Soccorso anche il conducente del mezzo pesante, sotto choc, che si è immediatamente fermato dopo il violento impatto con il monopattino elettrico per prestare i primi soccorsi e allertare le forze dell'ordine e il 118 regionale. Il conducente avrebbe rifiutato il trasporto in ospedale e non avrebbe patito ferite gravi, solamente qualche contusione. Sul caso sta indagando la locale di Melzo i cui agenti hanno avviato tutte le verifiche e i rilievi del caso per ricostruire esattamente la dinamica di quanto accaduto. Il sinistro, riporta MilanoToday, si è registrato lungo la rampa di immissione alla Cassanese.