Si schianta con il monopattino elettrico: aveva un tasso alcolemico sei volte oltre il limite Un uomo di 36 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico: in ospedale è stato scoperto che aveva un tasso alcolemico di sei volte superiore il limite consentito.

A cura di Ilaria Quattrone

Aveva un tasso alcolemico di sei volte superiore il limite consentito: è questo quanto hanno scoperto gli agenti della polizia locale di Ghedi, comune in provincia di Brescia, che sono intervenuti per un incidente stradale. Gli investigatori hanno ricevuto una segnalazione, secondo la quale un uomo aveva investito mentre si trovava a bordo di un monopattino elettrico.

Il 36enne trasferito in pronto soccorso

L'episodio è avvenuto nella giornata di oggi, giovedì 15 settembre, intorno alle 8.20 del mattino. L'uomo si trovava nel centro storico quando è caduto. Non ci sono altri dettagli sulla dinamica e non sembrerebbe essere rimasto coinvolto nessun altro mezzo.

Gli agenti, dopo averci parlato, lo hanno portato al pronto soccorso. Lì, i medici hanno deciso di sottoporlo agli esami del sangue forse perché sospettavano che l'uomo avesse esagerato con l'alcol. L'esito ha permesso di scoprire che infatti il trentaseienne aveva un tasso alcolemico di 2,82, sei volte il limite consentito.

Era anche sotto effetto di sostanze stupefacenti

Non solo. Sempre dai test, è emerso che il 36enne fosse anche sotto effetto di sostante stupefacenti. Al momento non è chiaro se l'uomo avesse eventuali precedenti per reati simili. Fortunatamente l'uomo non ha riportato gravi ferite e né tantomeno ne ha causate ad altri.

Considerato quello che aveva in corpo, sarebbe stato possibile che l'incidente – fortunatamente banale – potesse trasformarmi in qualcosa di peggiore. I medici lo hanno quindi preso in cura e dimesso dopo poco. Non vi sono notizie circa eventuali ripercussioni legali considerato la sua azione.