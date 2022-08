Travolta e uccisa da un taxi a Milano: muore una donna in viale Forlanini La 74enne stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita. Il tassista è risultato negativo all’alcol test.

È successo questa mattina alle 5.45, in viale Forlanini, lo stradone che conduce all'aeroporto di Linate. Una donna di 74 anni stava attraversando sulle strisce pedonali quando è stata investita da un taxi. Quando sono arrivati i soccorsi era già troppo tardi e la donna era già deceduta.

L'incidente in viale Forlanini

Stava attraversando sulle strisce pedonali, quando è sopraggiunto un taxi che l'ha totalmente travolta. Così è morta questa mattina a Milano una donna di 74 anni.

Il tassista si è subito fermato a per prestare soccorso alla sventurata e ha immediatamente chiamato la Polizia e il 118. Purtroppo, però, quando sono arrivati i soccorsi la donna era già deceduta.

Arrivato sul posto, infatti, il personale sanitario non ha potuto fare altro che dichiararne il decesso.

Negativo all'alcol test

Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili urbani che, oltre ad aver effettuato i rilievi, hanno sottoposto il tassista all'alcol test.

L'uomo è, però, risultato negativo all'esame e quindi non era alla guida in stato di ebbrezza. Resta quindi da chiarire la dinamica dell'incidente e come sia stato possibile che un guidatore esperto come un tassista non notasse la donna che attraversava sulle strisce pedonali.