Travolse col suv una bambina e la uccise: condannato a quattro anni È stato condannato a quattro anni di reclusione l’automobilista che nel luglio del 2020 a Bagnolo Mella, nel Bresciano, travolse e uccise la piccola Manar, una bambina di nove anni.

A cura di Francesco Loiacono

La piccola Manar

L'uomo che nel luglio del 2020 travolse con l'auto una bambina di nove anni, uccidendola, è stato condannato a quattro anni di reclusione. Lo ha deciso nella mattinata di oggi, giovedì 10 marzo, il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Brescia. La tragedia che sconvolse tutta la cittadina di Bagnolo Mella, nel Bresciano, si verificò la sera di domenica 5 luglio del 2020. L'automobilista, un osteopata all'epoca dei fatti 43enne, alla guida del suo suv travolse la piccola Manar Ahmed Sayed, che stava attraversando viale Italia sulle strisce pedonali in compagnia del resto della famiglia, di ritorno da una giornata trascorsa al parco.

L'automobilista si costituì solo 12 ore dopo l'incidente

Dopo l'incidente l'automobilista, poi risultato negativo ai test su droga e alcol, proseguì la propria corsa senza fermarsi a prestare soccorso e si costituì soltanto il giorno dopo, affermando di non essersi accorto di nulla. L'uomo, incensurato e padre di due figli, venne arrestato e posto ai domiciliari con l'accusa di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso. Nell'incidente rimase ferita lievemente anche la madre di Manar, poi però dimessa con una prognosi di sette giorni: la donna si trovava vicina alla figlia sulle strisce, mentre più indietro si trovavano il padre, il fratellino e le sorelline della bimba, tutti rimasti illesi.

La famiglia di Manar era in seguito stata risarcita dall'automobilista, per il quale il pubblico ministero aveva chiesto questa mattina una condanna a cinque anni e otto mesi di reclusione. Il gup ha però deciso per una condanna più lieve.