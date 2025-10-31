milano
Travolge un ragazzo di 26 anni sulla moto e scappa: si cerca pirata della strada

Un ragazzo di 26 anni è stato investito questa mattina, venerdì 31 ottobre, lungo la ex Statale 671 in direzione Clusone. L’automobilista, dopo lo scontro, non si è fermato per prestare soccorso ed è scappato. Il ragazzo è stato portato all’ospedale di Seriate in codice giallo. L’incidente ha creato disagi agli automobilisti in transito per qualche ora.
A cura di Vittoria Brighenti
Immagine di repertorio
Ha investito un ragazzo in moto e poi non si è fermato per prestare soccorso. L'incidente è avvenuto nella prima mattinata di oggi, venerdì 31 ottobre, a Casnigo, un piccolo comune della provincia di Bergamo. I carabinieri sono attualmente al lavoro per rintracciare l'autista della vettura e per ricostruire la dinamica nel dettaglio.

La ricostruzione dell'incidente

Attorno alle 6 di questa mattina, in corrispondenza dello svincolo per la Val Gandino, lungo la ex Statale 671 in direzione Clusone, un'automobilista non si è fermato a prestare soccorso al giovane che aveva appena investito.

La vittima, un 26enne originario di Crema, viaggiava in sella alla sua moto. Sul posto sono giunti un'ambulanza e un'automedica, oltre che i carabinieri della compagnia di Clusone (Bergamo). Dopo i primi soccorsi il ferito è stato trasferito in codice giallo all’ospedale di Seriate.

Le forze dell'ordine sono attualmente al lavoro per ricercare il pirata della strada e per ricostruire la dinamica dello scontro nel dettaglio. Stando a quanto ricostruito finora, l’automobilista avrebbe proseguito la propria marcia non preoccupandosi del sinistro appena causato e delle condizioni del ragazzo.

Disagi alla circolazione

L'incidente ha avuto ripercussioni sul traffico dell'intera vallata, con lunghe code che hanno creato notevoli disagi ai pendolari e agli automobilisti in transito. A complicare la situazione, sempre a Casnigo, un 54enne alla guida di una Volkswagen Touareg ha investito un cervo che attraversava la carreggiata. L’animale è riuscito a dileguarsi tra i boschi, mentre il veicolo ha riportato danni alla parte anteriore.

