Travolge con l’auto un ragazzo e poi fugge: i carabinieri lo trovano 48 ore dopo Il ragazzo è stato sbalzato a terra e a causa della caduta ha riportato numerosi traumi su tutto il corpo. Si trova ora in prognosi riservata.

A cura di Giorgia Venturini

Ha prima investito un ragazzo di 20 anni e poi si è dato alla fuga. Dopo 48 ore dall'incidente per un automobilista è scattata una denuncia per omissione di soccorso. I fatti sono accaduti all'alba di domenica 20 marzo quando il giovane stava tornando a casa a piedi dopo una serata passata in un locale: è stato travolto e investito da un'auto lungo via Einaudi a Quinzano d'Oglio, in provincia di Brescia. Il ragazzo è stato sbalzato a terra e a causa della caduta ha riportato numerosi traumi su tutto il corpo.

L'intervento dei soccorsi

Subito si è attivata la macchina dei soccorsi: sul posto sono intervenuti i sanitari di un'ambulanza della croce verde di Quinzano e i medici di un'auto medica. Negli stessi minuti da Brescia si era alzato in volo un elicottero. Fortunatamente il giovane – come riporta Brescia Today – non ha mai perso conoscenza: i sanitari hanno subito prestato le prime cure sul posto, poi il trasferimento al Civile di Brescia dove è stato operato e ora si trova ricoverato in prognosi riservata.

Pirata della strada identificato 48 ore dopo l'incidente

Intanto pochi minuti dopo l'incidente i carabinieri della compagnia di Verolanuova si sono subito messi sulle tracce del pirata della strada, identificato dopo 48 ore. Dopo aver travolto il 20enne non si era fermato e non aveva chiamato i soccorsi: aveva invece continuato la sua corsa come se nulla fosse successo. I carabinieri sono riusciti a risalire a lui grazie all'analisi della telecamera di sorveglianza della zona e all'analisi dei frammenti del paraurti della macchina rimasto sull'asfalto. Dovrà ora spiegare tutto ai militari e alle autorità giudiziarie.