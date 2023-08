Trans minaccia di buttarsi nuda dalla finestra della sagrestia: nuovi guai hot per il prete di Desenzano Il sacerdote del Basso Garda ha già due denunce per spaccio di stupefacenti e minacce nei confronti di un uomo con cui aveva rapporti sessuali a pagamento. Ora è sparito e ha fatto perdere le sue tracce.

A cura di Fabrizio Capecelatro

Nuovi guai per il prete di Desenzano del Garda, in provincia di Brescia, già salito alla ribalta delle cronache dopo che un uomo con cui ha avuto svariati rapporti sessuali a pagamento lo ha denunciato per minacce. Nella notte di martedì 1 agosto alcuni cittadini hanno chiamato i Vigli del fuoco perché una donna transgender, totalmente nuda e in preda alle allucinazioni, minacciava di buttarsi dalla finestra della sua sagrestia. Ora il sacerdote è sparito nel nulla.

Trans minaccia di buttarsi dalla finestra della sagrestia

Durante la notte fra il 31 luglio e il primo di agosto, alcuni cittadini del paese nel Basso Garda hanno visto una donna, in evidente stato di alterazione, che minacciava di buttarsi dalla finestra della sagrestia. In quell'appartamento viveva un prete già noto alle forze dell'ordine e ai giornali per le sue vicende giudiziaria: prima è stato denunciato per spaccio di stupefacenti e poi per le minacce che avrebbe rivolto a un uomo con cui faceva sesso a pagamento.

I vigili del fuoco hanno posizionato un telone per attutire la caduta sotto la finestra e dopo poco la donna, che nel frattempo ha continuato a urlare frasi senza senso, si è lanciata. Non appena è atterrata sul telo ha però tentato di fuggire a piedi e nuda per il paese, fino a che non è stata fermata e identificata dai carabinieri che intanto erano intervenuti sul posto. La donna poi è risultata in presa alle allucinazioni, probabilmente per l'assunzione di stupefacenti.

Gli altri guai giudiziari del prete

Non a caso il sacerdote era già stata denunciato per spaccio di stupefacenti, in quanto alcuni agenti di polizia hanno fermato per strada un ragazzo con addosso qualche grammo di droga. Questo avrebbe raccontato agli agenti che gliel'aveva data il sacerdote, con cui aveva appena consumato un rapporto sessuale. I poliziotti hanno quindi perquisito la sagrestia e hanno trovato altri grammi di cocaina e un bilancio di precisione.

Qualche giorno prima lo stesso prete era stato denunciato da un ragazzo di 31 anni che lo accusa di averlo minacciato. I due, che si sono conosciuti su un'app di incontri, avrebbero infatti avuto diversi incontri a sfondo sessuale in cambio di soldi, ma non in tutti i casi il prete avrebbe poi dato la cifra pattuita. Di fronte alle rimostranze del 31enne, il sacerdote lo avrebbe minacciato tramite alcuni messaggi audio su whatsapp.

Intanto, dopo l'ultimo episodio della donna transgender che voleva buttarsi dalla finestra di casa sua, il sacerdote è sparito nel nulla e ha fatto perdere le sue tracce. Ovviamente lo stanno cercando polizia e carabinieri, viste le due denunce nei suoi confronti.