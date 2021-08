Tragico incidente a Segrate: ciclista investito sulla Rivoltana muore sul colpo Incidente stradale dalla dinamica ancora poco chiara a Segrate, alle porte di Milano. Nella serata di ieri un uomo di 65 anni, che stava percorrendo in bici la provinciale Rivoltana, è stato investito da un mezzo non identificato. All’arrivo dei soccorritori l’uomo era in arresto cardiocircolatorio: il personale medico non è riuscito a rianimarlo.

A cura di Francesco Loiacono

(Immagine di repertorio)

Tragico incidente stradale nella serata di ieri, giovedì 26 agosto, a Segrate, alle porte di Milano. Un ciclista è stato investito sulla strada provinciale Rivoltana ed è morto sul colpo. Il grave episodio si è verificato attorno alle 18, come riportato dall'Azienda regionale emergenza urgenza. La dinamica dell'investimento non è ancora chiara: sulla vicenda indagano gli agenti della polizia locale.

La vittima è un uomo di 65 anni, la cui identità non è nota. Stava percorrendo in bici la Rivoltana quando sarebbe stato investito da un mezzo, di cui però si ignorano le caratteristiche. Sul posto l'Areu ha inviato un'ambulanza e anche l'elisoccorso in codice rosso. Quando i soccorritori sono intervenuti hanno trovato il 65enne in arresto cardiocircolatorio. Nell'impatto col mezzo e nella successiva caduta l'uomo ha riportato traumi multipli alla testa, al volto e al torace, la cui gravità è stata purtroppo tale da non lasciargli scampo. Inutili si sono rivelati i tentativi di rianimarlo con apposite manovre da parte del personale del 118, a cui non è rimasto altro da fare che constatare il decesso dell'uomo.

Ieri un altro incidente stradale mortale a Bergamo: la vittima è un 17enne

Sono adesso in corso le indagini per cercare di capire cosa sia avvenuto precisamente e individuare la persona alla guida del mezzo che ha travolto e ucciso lo sfortunato ciclista, ennesima vittima della strada in Lombardia: sempre nel pomeriggio di ieri, a Bergamo, un ragazzo di soli 17 anni è morto a seguito dello schianto contro un’auto. La giovane vittima stava viaggiando sulla sua moto quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Toyota Yaris. La corsa al pronto soccorso è stata inutile: il 17enne è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.