Tragico incidente a Milano, ciclista 19enne muore travolto da un’auto Tragedia a Milano. Nella prima mattinata di oggi, martedì 27 luglio, un ragazzo di 19 anni ha perso la vita a seguito di un violento incidente stradale con un’automobile. La conducente del veicolo, un’auto in sharing, si è immediatamente fermata a prestare soccorso ma per lui purtroppo c’è stato poco da fare. I sanitari del 118 l’hanno trovato in arresto cardiaco: il ragazzo è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale.

Immagine di repertorio

Tragedia nella mattinata di oggi, martedì 27 luglio, a Milano. Un ragazzo di 19 anni è morto dopo essere stato travolto da un'auto all'incrocio tra viale Alcide De Gasperi e via Fabrizio Quattrocchi. Il giovane si trovava a bordo della sua bicicletta. L'allarme è scattato pochi minuti prima delle 7 quando una chiamata ha allertato il 118 riferendo del gravissimo incidente. Sul posto l'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia ha immediatamente inviato un'ambulanza e un'automedica in codice rosso.

Diciannovenne travolto da un'auto muore in ospedale

Al loro arrivo i sanitari hanno trovato il 19enne a terra senza sensi e in arresto cardiaco. Così, dopo avergli praticato il massaggio cardiaco e averlo rianimato, l'hanno portato di corsa al pronto soccorso del Policlinico di Milano dove però, purtroppo, è deceduto poco dopo. Troppo gravi le ferite riportate. Sul luogo dello schianto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che hanno effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire esattamente la dinamica dell'incidente, bloccando la circolazione e deviandola sulle strade parallele. Il tratto in cui è avvenuto il sinistro è ad alto scorrimento e si trova in corrispondenza del Cavalcavia del Ghisallo. Secondo quanto riportato da Milanotoday, il 19enne – per cause non ancora accertate – sarebbe andato a schiantarsi contro la fiancata dell'auto, una Fiat 500 in sharing, dove a bordo si trovavano due persone. Al volante una donna che, non appena si è resa conto del violento impatto, si è fermata per prestare soccorso. Dopo il loro arrivo, i ghisa l'hanno ascoltata a lungo per raccogliere la sua testimonianza.