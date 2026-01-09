Tragedia nel Bresciano, donna investita da un mezzo pesante: morta sul posto

Foto di repertorio

Tragedia a Montichiari nel Bresciano. Nella tarda mattinata di oggi, venerdì 9 gennaio, una donna è stata investita da un mezzo pesante che purtroppo non le ha lasciato scampo. La donna di circa 55-60 anni è morta sul posto a causa del violento impatto. Secondo quanto si apprende l'incidente è avvenuto in via Rampina di San Giorgio poco dopo le 12. I soccorritori nonostante siano giunti sul luogo dell'impatto nell'immediato e in codice rosso, purtroppo non hanno potuto far altro che constare il decesso della donna.

Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'auto infermieristica e due ambulanze del 118 inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Presenti anche la polizia stradale di Brescia, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. Secondo le prime informazioni diffuse l'investimento sarebbe avvenuto all’esterno dell’isola ecologica di Montichiari. Lì un camion stava facendo manovra e non avrebbe visto la donna che stava attraversando l’area. La donna, da quanto si apprende, non sarebbe un'addetta né un'operatrice.

Notizia in aggiornamento