Incidente mortale nel Bresciano, camion investe una ciclista a Ghedi: donna morta in strada

L’incidente si sarebbe verificato in via Matteotti, all’altezza del civico 52, a Ghedi, a pochi chilometri da Brescia.
Tragedia a Ghedi, nel Bresciano, nel primo pomeriggio di oggi. Secondo quanto si apprende si sarebbe verificato un violento incidente lungo via Matteotti, all'altezza del civico 52, a Ghedi, a pochi chilometri da Brescia. Un camion poco dopo le 14 avrebbe investito una donna, una 62enne, in sella alla sua bicicletta. Per la gravità dello schianto la donna sarebbe morta in strada poco dopo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia. Presente anche un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. I soccorritori, raggiunto il luogo dell'incidente, però purtroppo non hanno potuto far altro che constatare il decesso della donna.

Alla guida del camion invece c'era un uomo, di cui non si conoscono ancora le generalità, che non avrebbe riportato alcuna ferita, tanto che per lui non è stato richiesto neppure il trasporto in ospedale.

