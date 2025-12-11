Schianto frontale auto-camion nel Bresciano: morta una donna di 40 anni

Tragedia sulle strade di Montichiari, nel Bresciano. Secondo quanto si apprende, nel pomeriggio di oggi, 11 dicembre, si sarebbe verificato un violento scontro frontale tra un camion e un'auto lungo la strada statale 236 Goitese a Montechiari, alle porte di Brescia. Sul posto, intorno alle 17, sono giunti immediatamente i soccorsi. Presenti i vigili del fuoco del fuoco di Mantova e la polizia stradale. Presente anche un'automedica del 118 e un'ambulanza, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia, e giunte in codice rosso.

Secondo le prime informazioni diffuse, l'impatto tra i due mezzi avrebbe costato la vita a una donna di 40 anni, conducente dell'auto, che sarebbe morta sul posto. I soccorritori, nonostante tutti gli sforzi per rianimarla, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Mentre alla guida del camion ci sarebbe stato un uomo, un ragazzo di 19 anni, che non avrebbe riportato ferite particolari, tanto che per lui non è stato necessario neanche il trasporto in ospedale per accertamenti.

Non si conoscono ancora le generalità della donna deceduta né l'esatta dinamica dell'incidente. Al momento gli investigatori sono al lavoro per cercare di chiarire il più possibile quanto accaduto.