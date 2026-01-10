Investita da un camion mentre fa jogging: chi è la donna morta a Montichiari nel Bresciano

Si chiamava Marina Signori, aveva 54 anni ed era residente a Rocca di Lonato del Garda.

Si chiamava Marina Signori, aveva 54 anni ed era residente a Rocca di Lonato del Garda, a pochi chilometri dal luogo in cui è stata investita e uccisa ieri da un camion a Montichiari nel Bresciano. Secondo quanto si apprende la donna – di cui sono uscite le generalità solo nelle ultime ore – stava facendo jogging quando è stata investita, per questo non aveva con sé documenti e il suo riconoscimento ha richiesto più tempo del previsto.

L'incidente si è verificato ieri, giovedì 9 gennaio, poco dopo le 12, nei pressi dell'isola ecologica di via Rampina di San Giorgio a Montichiari, comune in provincia di Brescia. Un camion, in fase di manovra, non avrebbe visto la donna e l'avrebbe presa in pieno non lasciandole scampo. L’autista del mezzo, un uomo di 55 anni, è stato sottoposto ad accertamenti.

I soccorritori nonostante siano giunti sul luogo dell'impatto nell'immediato e in codice rosso, purtroppo non hanno potuto far altro che constare il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'auto infermieristica e due ambulanze del 118 inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

Presente anche la polizia stradale di Brescia, ora al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Come scrive sui social il sindaco di Montichiari, Marco Togni: "Personalmente, per ciò che ho visto, è stata una drammatica fatalità e per tanto oltre ad esprimere le più sentite condoglianze ai familiari e agli amici di Marina, esprimo anche la massima vicinanza all'autista del camion molto scosso e posso solo immaginare cosa stia passando ora".