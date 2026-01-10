milano
Investita da un camion mentre fa jogging: chi è la donna morta a Montichiari nel Bresciano

Si chiamava Marina Signori, aveva 54 anni ed era residente a Rocca di Lonato del Garda.
A cura di Francesca Caporello
Si chiamava Marina Signori, aveva 54 anni ed era residente a Rocca di Lonato del Garda, a pochi chilometri dal luogo in cui è stata investita e uccisa ieri da un camion a Montichiari nel Bresciano. Secondo quanto si apprende la donna – di cui sono uscite le generalità solo nelle ultime ore – stava facendo jogging quando è stata investita, per questo non aveva con sé documenti e il suo riconoscimento ha richiesto più tempo del previsto.

L'incidente si è verificato ieri, giovedì 9 gennaio, poco dopo le 12, nei pressi dell'isola ecologica di via Rampina di San Giorgio a Montichiari, comune in provincia di Brescia. Un camion, in fase di manovra, non avrebbe visto la donna e l'avrebbe presa in pieno non lasciandole scampo. L’autista del mezzo, un uomo di 55 anni, è stato sottoposto ad accertamenti.

I soccorritori nonostante siano giunti sul luogo dell'impatto nell'immediato e in codice rosso, purtroppo non hanno potuto far altro che constare il decesso della donna. Sul posto sono intervenuti un'automedica, un'auto infermieristica e due ambulanze del 118 inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia.

