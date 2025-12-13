Incidente mortale nel Bresciano: la ciclista morta è Antonella Fonte, volontaria in Croce Rossa

L’incidente è avvenuto ieri. Lunedì 15 dicembre è in programma il funerale nella chiesa parrocchiale di Ghedi.

Antonella Fonte (foto Croce Rossa Italiana – Comitato di Ghedi)

Si chiamava Antonella Fonte e aveva 62 anni la donna morta ieri, venerdì 12 dicembre, in sella alla sua bicicletta dopo essere stata investita da un camion in via Matteotti 52, a Ghedi, nel Bresciano. Per la gravità dell'impatto la donna è morta sul colpo e i soccorritori giunti immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Come si apprende la donna era una volontaria presso la Croce Rossa di Ghedi, una donna "generosa e sempre al servizio della comunità". Il Comitato locale ricorda il suo impegno che "resterà un esempio per tutti noi. Rivolgiamo le nostre più sentite condoglianze alla famiglia".

La salma si trova oggi nella Casa Funeraria Venere. Domani, domenica 14 dicembre, alle 17.45, si terrà la veglia di preghiera. Mentre lunedì 15 dicembre è in programma il funerale nella chiesa parrocchiale di Ghedi. A dare il triste annuncio i figli Raffaele con Simona, Matteo con Viviana, e la nipote Ludovica.

Secondo quanto si è appreso nella giornata di ieri, alla guida del camion che ha investito la donna si trovava un uomo, di cui non si conoscono le generalità. Sul posto sono intervenuti la Polizia stradale e i vigili del fuoco di Brescia. Oltre che un'automedica e un'ambulanza del 118, inviate da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Al momento gli investigatori sono al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti.