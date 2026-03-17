Investimento alla stazione di Milano Rogoredo, traffico in tilt: uomo morto sul colpo

Un uomo è stato investito da un convoglio alta velocità in transito ed è morto sul colpo, al binario 4 della stazione di Milano Rogoredo.

Investimento a Milano Rogoredo

Un uomo tra i 30 e 40 anni – di cui ancora non si conoscono le generalità – è morto dopo essere stato investito da un treno alta velocità Frecciarossa al binario 4 della stazione di Milano Rogoredo. È successo nel pomeriggio di oggi, martedì 17 marzo, poco dopo le 16.30. A causa dell'incidente il traffico ferroviario è stato bloccato al binario 4, quello coinvolto, e anche al binario 6.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza e un'automedica del 118, inviate da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) ma purtroppo per l'uomo non c'era già più niente da fare. È morto sul colpo e i soccorritori non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Presenti sul posto anche i vigili del fuoco del Distaccamento di piazzale Cuoco al lavoro ora per rimuovere il cadavere da sotto il convoglio.

Ancora non si conosce la dinamica dell'investimento, se si sia trattato di un drammatico incidente oppure di un gesto volontario dell'uomo. Sarà la Polizia ferroviaria ora ad occuparsi di ricostruire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento