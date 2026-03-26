Persona investita da un treno in stazione a Sesto San Giovanni: circolazione ferroviaria in tilt

Una persona – di cui ancora non si conoscono le generalità – è stata investita da un treno nella stazione di Sesto San Giovanni, nel Milanese. L'incidente è avvenuto oggi, giovedì 26 marzo, intorno alle 15.30.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorsi: un'automedica e un'ambulanza del 118, inviati in codice rosso da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia). Presenti anche gli agenti della Polizia Ferroviaria e della Questura di Milano per tutti gli accertamenti del caso e capire l'esatta dinamica di quanto accaduto.

Al momento non si conoscono neppure le condizioni della persona investita: se sia deceduta a causa dell'impatto o se gravemente ferita.

Intanto la circolazione dei treni è stata sospesa per permettere tutti i rilievi e la messa in sicurezza dell'area.

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