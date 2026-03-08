Attraversa i binari mentre arriva il treno: 29enne muore travolto nella stazione di Desio in Brianza

A perdere la vita un ragazzo di 29 anni. Secondo le prime informazioni avrebbe cercato di attraversare i binari, senza usare il sottopassaggio, proprio mentre stava arrivando il treno nella stazione di Desio in Brianza.

Un ragazzo di 29 anni è morto nel pomeriggio di ieri, sabato 7 marzo, dopo essere stato investito da un treno all'interno della stazione di Desio, in Brianza. L'incidente si è verificato intorno alle 16. La dinamica è ancora al vaglio ma l'ipotesi è che il giovane abbia cercato di attraversare i binari senza passare dal sottopasso, finendo investito da un convoglio.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i soccorritori del 118 inviati da Areu (l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia) ma per l'uomo purtroppo non c'è stato nulla da fare. È morto sul colpo a causa dei gravi traumi riportati. I sanitari non ha potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.

Presenti sul posto anche i carabinieri della locale stazione di servizio, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco. Le forze dell'ordine sono al lavoro per cercare di capire effettivamente cosa sia accaduto e ricostruire nel dettaglio la dinamica dell'incidente. Per questo verranno probabilmente visionate le telecamere di videosorveglianza presenti all'interno della stazione di Desio.

La circolazione ferroviaria, anche per permettere i rilievi e gli interventi di Polizia Locale e Vigili del Fuoco, ha inevitabilmente subito ripercussioni, sia sulla linea S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, con una sospensione tra Monza e Seregno, che su quella Locarno-Lugano-Chiasso-Milano Centrale.