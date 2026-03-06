Travolta e uccisa da un treno nel Pavese, la donna stava cercando di attraversare i binari: linea interrotta

Una donna è morta dopo essere stata travolta da un treno nei pressi della stazione di Vigevano (Pavia). L’ipotesi è che possa essere stata investita mentre stava cercando di attraversare a piedi i binari.

Immagine di repertorio

Una donna – la cui identità è ancora sconosciuta – ha perso la vita dopo essere stata travolta da un treno nella tarda serata di ieri, giovedì 5 marzo, nei pressi della stazione ferroviaria di Vigevano, un comune in provincia di Pavia. Sul posto i soccorritori e le forze dell'ordine per i rilievi.

Dall'investimento alle indagini

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati in via Santa Maria a Vigevano quando – per cause ancora in fase di accertamento – una donna è stata investita da un treno in corsa nei pressi del passaggio a livello vicino alla stazione.

Dopo aver ricevuto l'allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118. Come riportato dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (Areu) della Lombardia, l'investimento si sarebbe verificato intorno alle ore 21:00 di ieri sera. In particolare, l'Agenzia segnala che i soccorsi sarebbero giunti nei pressi dell'accaduto alle ore 21:32 a bordo di un'ambulanza e di un'automedica in codice rosso (con la massima urgenza). Insieme a loro, sono stati allertati anche i carabinieri della compagnia di Vigevano, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco di Pavia.

Una volta giunti nei pressi dei binari, i soccorritori non avrebbero potuto far altro che constatare il decesso della donna per la quale non c'era più nulla che si potesse fare: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto con il convoglio. In seguito all'accaduto, la circolazione ferroviaria è rimasta interrotta per alcune ore lungo il tratto tra Vigevano (Pavia) e Parona (Pavia). Al momento, la polizia ferroviaria ha avviato accertamenti per stabilire la dinamica e le cause dell'incidente. L'ipotesi è che la vittima possa essere stata travolta mentre stava cercando di attraversare a piedi i binari.