Ragazzo travolto da un treno ad Abbiategrasso nel Milanese: è gravissimo

Nel primo pomeriggio di oggi un ragazzo di 26 anni è stato travolto da un treno all’altezza del passaggio a livello ad Abbiategrasso, nel Milanese. Subito soccorso è stato trasportato d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono gravissime.

Passaggio a livello ad Abbiategrasso (foto GoogleMaps)

Un ragazzo di 26 anni è stato travolto da un treno poco dopo le 13.30 di oggi, venerdì 27 febbraio. È successo all'altezza di Abbiategrasso, nel Milanese, su viale Giuseppe Mazzini, in corrispondenza di un passaggio a livello.

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi: un'ambulanza, un'automedica e l'elisoccorso del 118, inviati in codice rosso da Areu, l'agenzia di emergenza urgenza della Lombardia. Una volta prestate le prime cure del caso al giovane, i soccorritori lo hanno poi trasportato, in gravissime condizioni, all'ospedale San Gerardo di Monza.

Presenti anche i vigili del fuoco di Milano e i carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso. Ancora non si conoscono le dinamiche esatte dell'incidente. I militari sono ora al lavoro per cercare di capire cosa sia effettivamente successo e soprattuto se si tratta un gesto volontario o di un incidente.

Intanto la circolazione dei treni ha subito ripercussioni e rallentamenti. Come specificato in una nota diffusa da Trenord: "La circolazione ferroviaria è sospesa per l'investimento di una persona da parte di un treno in prossimità di Abbiategrasso. Attivato l'intervento delle autorità competenti per lo svolgimento dei necessari accertamenti. Effetti sulla mobilità: i treni subiranno ritardi, variazioni e cancellazioni”. E ancora: “La circolazione della direttrice è rallentata a causa dell'investimento di una persona da parte del treno 10045 nei pressi della stazione di Abbiategrasso. Si registrano ritardi fino a 90 minuti”.