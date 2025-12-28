Tifoso va in arresto cardiaco prima di Milan-Hellas Verona: soccorso d’urgenza e trasportato in ospedale

Poco prima del fischio d’inizio della partita tra Milan ed Hellas Verona, un tifoso ha avuto un malore mentre raggiungeva il terzo anello di San Siro. Soccorso, è stato trasportato d’urgenza in ospedale.

Milan–Hellas Verona (foto da LaPresse)

Un tifoso si è sentito male poco prima del calci d'inizio della partita tra Milan ed Hellas Verona in programma per le 12:30 di oggi, domenica 28 dicembre. Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'uomo sarebbe andato in arresto cardiaco mentre saliva le scale per accedere al terzo anello dello stadio ‘G. Meazza' di San Siro a Milano ed è stato trasportato in ospedale in codice rosso.

L'episodio si è verificato intorno a mezzogiorno del 28 dicembre, quando i tifosi rossoneri e della formazione veneta avevano ormai iniziato ad accomodarsi tra gli spalti del ‘Meazza'. Ad essere stato coinvolto sarebbe un tifoso che stava cercando di raggiungere il terzo anello della struttura, quella più in alto, e che per questo stava salendo le scale di una delle colonne che circondano lo stadio. Subito è stato soccorso dai sanitari, arrivati con un'ambulanza, e dopo essere stato stabilizzato è stato trasportato in codice rosso, quello di massima urgenza, in ospedale. Si teme possa aver accusato un arresto cardiaco e le sue condizioni, così come le sue generalità, non sono note al momento.

L'ultimo episodio simile risale allo scorso 6 maggio, quando ancora a San Siro si giocava la semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona. In quel caso, un tifoso nerazzurro si era accasciato a terra quando ormai erano trascorsi 15 minuti dal triplice fischio finale dell'arbitro. L'uomo, un 40enne, si trovava in Curva sud, sul secondo anello, e aveva avuto un arresto cardiaco. Un suo amico è riuscito a dare l'allarme in tempo e il personale medico, grazie al defibrillatore, lo ha rianimato e successivamente intubato.