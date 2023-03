Tentano di rubargli orologio e collanina, ma reagisce: 28enne preso a sassate In tre hanno prima tentato di rapinare un 28enne e poi, vista la sua reazione, sono fuggiti tirandogli addosso alcuni sassi. Portato al Niguarda, il ragazzo non è in gravi condizioni. Sul caso sta indagando la polizia.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Hanno cercato di strappargli la collanina e l'orologio, ma vista la reazione della vittima, un ragazzo di 28 anni, hanno lasciato perdere. Mentre si stavano allontanando, però, i tre avrebbero raccolto dei sassi da terra e li avrebbero lanciati contro quello che era l'obiettivo della rapina. Il 28enne è stato poi trasportato in codice verde all'ospedale Niguarda di Milano per accertamenti, e non sarebbe in condizioni particolarmente gravi. Sul caso, intanto, sta indagando la polizia.

Il racconto della vittima, dall'accerchiamento al lancio di sassi

Il 28enne, italiano, ha raccontato agli agenti delle volanti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura che sono intervenute dopo l'aggressione, di essere stato accerchiato da tre uomini in viale Sarca, a Milano. Era arrivato all'altezza del complesso noto in città come quello delle "case bianche", tra il civico 361 e 369, intorno alle 17 di oggi, mercoledì 15 marzo.

Allora i tre, che stando alla descrizione fornita dal ragazzo sarebbero stranieri, avrebbero cercato di portargli via l'orologio e di strappargli la collanina che portava al collo. Vista, però, la reazione del 28enne, i tre hanno desistito e durante la fuga hanno lanciato dei sassi contro la vittima.

Il "mago dei Rolex"

Sempre nella giornata di oggi, la Questura di Milano ha disposto il sequestro preventivo dal valore complessivo di quasi due milioni di euro nei confronti di Espedito Torino. Napoletano del rione Sanità, 48 anni, negli anni avrebbe sottratto numerosi orologi di lusso accumulando così un tesoro. Tra le prime condanne e i primi fogli di via, risalenti alla fine degli anni Novanta, spiccano anche quelle effettuate sfruttando il "trucco dello specchietto".