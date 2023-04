Aggredisce un ragazzo di 15 anni per rubargli il monopattino: il giovane reagisce e lo fa arrestare Un ragazzino di 15 anni di Mariano Comense, paese in provincia di Como, ha sventato una rapina nei suoi confronti: ha poi permesso di arrestare l’aggressore.

A cura di Giorgia Venturini

Si è visto all'improvviso arrivare l'aggressore che ha provato a rubargli il monopattino. Ma non si è spaventato e ha reagito subito, tanto che è riuscito a far arrestare il suo aggressore. Protagonista della vicenda è un ragazzino di 15 anni di Mariano Comense, paese in provincia di Como.

La tentata rapina in provincia di Como

Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il giovane nel pomeriggio di ieri giovedì 6 aprile era in giro con il suo monopattino a Mariano Comense quando è stato aggredito da un ragazzo di 29 anni che voleva rubargli il mezzo. Il 15enne però non si è lasciato intimorire e ha reagito impedendo la rapina. Ha poi chiesto aiuto ai carabinieri: si è recato in caserma e ha denunciato quanto era appena accaduto. Ha fatto l'identikit dell'aggressore e subito i militari si sono messi alla caccia dell'aggressore. Lo hanno trovato poco dopo: è stato arrestato per tentata rapina. Il giudice nei suoi confronti ha disposto l'obbligo di dimora come misura cautelare.