Tenta di violentare una ragazza al parco di Monza: arrestato l’aggressore Un uomo di 43 anni è stato arrestato con l’accusa di tentata violenza sessuale nei confronti di una ragazza negli scorsi giorni nel parco di Villa Reale a Monza.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

È stato arrestato nella serata di ieri martedì 12 luglio l'aggressore che tentò di violentare una ragazza in pieno giorno al Parco di Monza. A finire in manette è stato un cittadino dello Sri Lanka di 43 anni: gli agenti della Squadra Mobile hanno eseguito un provvedimento di misura cautelare emesso dal giudice per l'indagine preliminare del Tribunale di Monza.

L'aggressione al parco lo scorso 27 giugno

I fatti sono accaduti pochi giorni fa nel parco della famosa villa brianzola. Il 27 giugno la vittima è stata aggredita dall'uomo che avrebbe provato ad afferrarla con forza al collo. Poi l'ha scaraventata a terra e le ha strappato gli slip. Avrebbe cercato di violentarla se non fosse che la ragazza è riuscita con calci e urla a cacciare il suo aggressore e a richiamare l'attenzione dei passanti che subito hanno chiamato aiuto. Il 43enne si è allontanato correndo. Subito dopo essere stata soccorso sul posto invece la donna è stata portata all'ospedale San Gerardo di Monza e dimessa con una prognosi di 15 giorni.

L'arrestato girava nudo nei parchi pubblici

Subito gli agenti di polizia si sono messi sulle sue tracce: fondamentale è stata la visione delle telecamere di sorveglianza del parco e delle zone limitrofe, così come la descrizione fornita dai testimoni e dalla vittima. Pochi pochi giorni per l'uomo sono scattate le manette ieri sera. Dagli accertamenti sull'uomo è emerso che nel 2006 e nel 2020, per aver compiuto atti osceni in luogo pubblico mostrandosi completamente nudo a giovani ragazze sempre all’interno del parco cittadino. Ora l'uomo si trova in carcere a Monza a disposizione dell'autorità giudiziaria.