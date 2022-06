Paura al parco di Monza, le strappa le mutande e tenta di violentarla: salvata da una donna Una donna di 32 anni è stata vittima questa mattina di tentata violenza sessuale mentre si trovava da sola nel parco di Monza. A salvarla una donna che passava di lì.

A cura di Giorgia Venturini

Attimi di terrore al Parco di Monza. Una donna di 32 anni è stata vittima di violenza sessuale nella mattinata di oggi martedì 28 giugno. Stando alle prime informazioni, la donna stava camminando da sola lungo i sentieri quando si è sentita raggiungere da dietro da qualcuno che l'ha bloccata e immobilizzata a terra. Come riporta Monza Today, dopo pochi minuti l'uomo si è abbassato prima i pantaloni e poi le mutande, infine ha con forza abbassato i pantaloni anche alla donna strappandole anche a lei le mutande. Momenti di terrori in cui la vittima ha cercato di porre resistenza. Subito ha urlato cercando di attirare l'attenzione dei passanti.

Ad aiutare la vittima un'altra donna

La donna ha provato a cercare di fuggire dalle braccia del suo aggressore. Dopo poco è riuscita fortunatamente a metterlo in fuga riuscendo ad attirare con le urla l'attenzione di un'altra donna che in quel momento era nelle vicinanze perché stava facendo jogging. La donna intervenuta in suo aiuto ha chiamato subito il 112 e ha richiesto l'intervento di una volante della polizia di Stato. Una volta sul posto gli agenti hanno ascoltato il racconto della ragazza: la vittima ha spiegato di essere stata aggredita su viale Cavriga verso l'ingresso di Madonna delle Grazie. Ora è iniziata la caccia all'uomo: ancora non è stato identificato. Quando verrà identificato dovrà rispondere dall'accusa di tentata violenza sessuale. Intanto sul posto si sono precipitati anche i sanitari del 118 che hanno trasportato la vittima all'ospedale San Gerardo di Monza. Saranno gli accertamenti delle prossime ore a ricostruire passaggio per passaggio quanto accaduto.