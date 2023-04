Taxi si schianta contro un’auto in centro a Milano, 4 persone ferite: tassista in pericolo di vita Un taxi e un’auto si sono scontrate in centro a Milano. In tutto sono 4 le persone ferite. Il più grave è il tassista: rianimato sul posto, è stato portato in codice rosso al Niguarda.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Pochi minuti dopo le 8 di questa mattina, domenica 23 aprile, si è verificato un violento incidente stradale nel centro di Milano. Un taxi e un'auto privata si sono scontrati all'incrocio tra viale Corsica, stradone che porta verso Forlanini e l'aeroporto di Linate, e via Mugello. Sono rimaste ferite in tutto quattro persone, tra cui il tassista che si trova ricoverato all'ospedale Niguarda in condizioni molto gravi. Sarebbe in pericolo di vita.

La dinamica dell'incidente è ancora da definire. Sul posto sono arrivati gli agenti della polizia locale che hanno ipotizzato due scenari possibili: nel primo, una delle due vetture potrebbe essere passata quando un semaforo era rosso, mentre nel secondo uno dei due conducenti potrebbe aver tentato un sorpasso azzardato finendo contro l'altro.

A bordo del taxi, una Toyota, oltre al tassista 59enne, c'era un ragazzo di 22 anni. Lui, insieme alla passeggera 31enne a bordo dell'altra auto (un'Audi), è stato trasportato dal 118 in codice giallo all'ospedale Policlinico di Milano. Il tassista è stato rianimato sul posto e le sue condizioni sono apparse subito molto gravi. Trasportato d'urgenza al Niguarda, è ancora in pericolo di vita. Il conducente dell'Audi, un uomo di 36 anni, è stato invece portato in codice giallo al San Raffaele.