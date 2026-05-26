Lancia un’accetta dalla finestra e colpisce il vicino dopo una lite a Castello d’Agogna: 70enne ricoverato

Un uomo ha colpito con un’accetta il vicino di casa di 70 anni al culmine di una lite a Castello d’Agogna (Pavia). Il ferito è stato trasportato in ospedale dove è sotto osservazione, ma non in pericolo di vita.

(foto di repertorio)

Un uomo di 70 anni è stato colpito alla schiena con un'accetta al culmine di una lite con il vicino di casa a Castello d'Agogna, comune in provincia di Pavia, nel corso della mattinata di oggi, martedì 26 maggio. Stando a quanto appreso, il 70enne è stato trasportato in ospedale dove è stato ricoverato: al momento è sotto osservazione per le ferite riportate, ma non sembrerebbe essere in pericolo di vita.

Dalla lite al ricovero

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, i fatti si sarebbero verificati intorno alle ore 11:30 di oggi, all'altezza del civico 40 di via Milano a Castello d'Agogna (Pavia), quando un uomo di 65 anni e il suo vicino di 70 hanno cominciato a discutere animatamente per futili motivi.

La situazione, però, è degenerata: dalle parole si è passati ben presto agli insulti e a spintoni reciproci. A quel punto il 70enne è uscito dal condominio. Il 65enne, invece, è rientrato nel proprio appartamento, ha afferrato un'accetta e l'ha lanciata dalla finestra contro il rivale, colpendolo alla schiena.

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Le urla dell'uomo hanno richiamato l'attenzione di altri residenti della zona che hanno subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 che hanno trasportato il 70enne in ambulanza, in codice giallo, al Policlinico San Matteo: è sotto osservazione per le ferite riportate, ma non in pericolo di vita.

Nel frattempo, i carabinieri sono riusciti a recuperare l'accetta lanciata dal 65enne: sarà ora la procura di Pavia a decidere quali provvedimenti adottare nei suoi confronti.