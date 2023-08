Tampona un camion e si ribalta: muore l’imprenditore Beppe Scuola Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 agosto, un’automobile ha tamponato un camion sulla strada provinciale 19 a Corda Molle, in provincia di Brescia. Nell’impatto è morto l’imprenditore Beppe Scuola, fondatore della Dac di Flero.

A cura di Ilaria Quattrone

Nel pomeriggio di ieri, mercoledì 30 agosto, un'automobile ha tamponato un camion sulla strada provinciale 19 a Corda Molle, in provincia di Brescia. Nell'impatto è morto il conducente del veicolo: si tratta dell'imprenditore Beppe Scuola, 75enne e fondatore della Dac di Flero.

La dinamica dell'incidente in cui è morto Giuseppe Scuola

Sulla base di quanto ricostruito fino a questo momento, poco dopo le 18 di ieri è finito con il suo suv Bmw contro un camion: l'impatto è stato molto violento tanto che la sua automobile si è rovesciata ed è finita su un fianco al centro della carreggiata.

Nonostante il tempestivo intervento degli operatori sanitari del 118, per l'imprenditore – che è stato scaraventato all'esterno dell'abitacolo – non c'è stato nulla da fare: è morto sul colpo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale per svolgere i rilievi.

Il ricordo del sindaco di Flero

La notizia ha sconvolto sia il comune di Flero, dove abitava con la moglie e i due figli, ma tutta la Lombardia che conosceva la realtà costruita da Scuola. "Ho ricevuto la notizia e sono rimasto incredulo", ha detto ieri il sindaco Pietro Alberti. "Conosco Beppe da sempre, da quando tornò in Italia da Tripoli con l'avvento di Gheddafi". Il primo cittadino ha ricordato i successi ottenuti proprio dall'imprenditore.

"Beppe aveva qualcosa come 700 dipendenti e 500 agenti. Era un uomo eclettico e coinvolto da mille interessi anche culturali. Potrebbe esser stato stroncato da un malore alla guida: l’ho visto a mezzogiorno e mi ha parlato di una visita medica. Sono costernato", ha invece affermato un amico di Scuola.

Chi era Beppe Scuola, l'imprenditore

Scuola è nato a Tripoli, ma a vent'anni ha lasciato la Libia per trasferirsi in Italia e precisamente a Brescia. Ha lavorato come ispettore vendite della Barilla e poi ha deciso di fondare la Distribuzione alimentari convivenze che a oggi è il secondo player nazionale nella distribuzione di alimenti per ristoranti, pizzerie e alberghi. Scuola è stato anche uno dei maggiori sponsor del Piacenza Calcio.