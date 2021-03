Ha perso il controllo della sua auto andando a invadere la corsia opposta. Proprio in quel momento sopraggiungeva un tir che lo ha travolto. È morto così un uomo di 50 anni di Angolo Terme, in provincia di Brescia, oggi lunedì 22 marzo. Stando alle prime informazioni l'uomo stava viaggiando lungo la provinciale 510, all'interno della galleria "Pianzole" tra Sulzano e Iseo, in direzione Valcamonica, quando, per motivi ancora da accertare, ha invaso la careggiata opposta. A centrare in pieno l'auto del 50enne è stato un tir pieno di mangime che stava sopraggiungendo in quel momento. Il camionista non è riuscito a evitare l'impatto che è stato violentissimo: l'uomo è morto sul colpo. Quello che è rimasto dell'auto è un cumulo di lamiere.

Si indaga per capire la causa dell'incidente

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e un'auto medica che hanno provato a rianimare il 50enne senza però riuscirci. I vigili del fuoco di Brescia e di Darfo Boario Terme hanno estratto dalle lamiere il corpo: per il 50enne purtroppo non c'è più stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente anche le forze dell'ordine che hanno provveduto ai primi rilievi e a dirigere il traffico: la strada è stata chiusa per qualche ora – con uscita obbligatoria a Iseo per chi viaggiava verso la Valcamonica – per permettere agli agenti della polizia locale di rimuovere i mezzi e lasciare spazio alle operazioni di soccorso. Resta ora da capire la causa dell'incidente: al vaglio anche la possibilità che il 50enne sia stato colpito da un malore o che una distrazione gli sia stata fatela. Le indagini ancora in corso chiariranno tutti i dubbi.