Studentessa universitaria 26enne travolta in bici a Pavia, l'automobilista scappa senza chiamare i soccorsi Una studentessa universitaria 26enne è stata travolta mentre era in sella alla sua bici a Pavia nella mattinata del 7 maggio. L'automobilista che l'ha investita si è allontanato senza chiamare i soccorsi.

A cura di Enrico Spaccini

(immagine di repertorio)

Una 26enne è stata travolta da un'auto mentre si trovava in sella alla sua bicicletta lungo viale Indipendenza a Pavia nella mattinata di ieri, mercoledì 7 maggio. L'automobilista dopo averla investita non si sarebbe fermato per controllare le sue condizioni e, anzi, si sarebbe allontanato senza chiamare i soccorsi. La polizia locale è al lavoro per rintracciare il pirata della strada, mentre la studentessa universitaria è stata ricoverata al Policlinico San Matteo in codice giallo. Non sarebbe in pericolo di vita.

L'incidente è avvenuto intorno alle 11:30 del 7 maggio. La 26enne, che studia alla facoltà di Scienze infermieristiche di Pavia, è stata travolta mentre percorreva viale Indipendenza in bicicletta da un'auto che viaggiava nella sua stessa direzione. All'impatto avrebbero assistito alcune persone che hanno chiamato il 112. L'automobilista, invece, si sarebbe allontanato senza controllare come stesse la ragazza e senza allertare i soccorsi di quanto accaduto.

L'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza in codice giallo. Dopo le prime cure sul posto, il personale sanitario ha trasportato la 26enne al Policlinico San Matteo di Pavia. La ragazza avrebbe riportato varie contusioni e la prognosi è di diversi giorni, ma non è in pericolo di vita.

Le indagini sono state affidate alla polizia locale. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di chi ha assistito all'incidente. Nessuno sarebbe riuscito a prendere la targa del veicolo, ma questo potrebbe essere rintracciato grazie alle telecamere di sorveglianza che puntano sulla strada.