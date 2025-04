video suggerito

Provoca un incidente con l'auto e scappa senza soccorrere i feriti: 52enne arrestato Un 52enne è stato condannato a 6 mesi e 20 giorni per un incidente stradale del 2019. L'uomo avrebbe causato lo schianto e sarebbe fuggito senza chiamare i soccorsi per i feriti.

A cura di Enrico Spaccini

Un 52enne è stato arrestato nella giornata di ieri, lunedì 28 aprile, dai carabinieri della Stazione di Mantova per un incidente stradale avvenuto sei anni fa. Stando a quanto ricostruito dalle indagini, l'uomo era alla guida di un'auto che ha causato un incidente e provocato feriti, ma nonostante questo era fuggito senza chiamare i soccorsi. In seguito alla condanna a 6 mesi e 20 giorni decisa dal Tribunale di Mantova, il 52enne è stato raggiunto dai militari e trasferito in carcere.

L'ordina di esecuzione della pena è stato emesso il 28 aprile dalla Procura di Mantova. In base a quanto ricostruito dagli accertamenti e dalle indagini, e infine stabilito dai giudici del Tribunale, era stato il 52enne a provocare l'incidente stradale dal quale era poi scappato senza aiutare le persone rimaste ferite nello schianto. Era il 2019 e la sentenza è arrivata in questi giorni.

Così, i carabinieri della Stazione di Mantova si sono messi sulle tracce del 52enne, di origini marocchine, e lo hanno trovato a Brescia. L'uomo risulta residente là, ma domiciliato a Mantova. La condanna emessa a suo carico prevede, oltre alla reclusione per 6 mesi e 20 giorni, anche la sospensione della patente di guida per la durata di 2 anni e mezzo.

Dopo averlo rintracciato, su disposizione della Procura mantovana i carabinieri hanno tratto in arresto il 52enne. Una volta completate le formalità previste in questi casi, i militari hanno condotto l'uomo al carcere mantovano, dove dovrà rimanere fino a quando non avrà scontato la pena decisa dai giudici.