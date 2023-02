Studentessa denuncia una violenza sessuale di gruppo al termine di una festa: 4 indagati Una studentessa universitaria di 20 anni ha denunciato di aver subito una violenza sessuale di gruppo. Gli abusi risalirebbero al primo maggio 2021, al termine di una festa di compleanno.

A cura di Enrico Spaccini

Immagine di repertorio

Quattro ragazzi sono accusati di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa universitaria di 20 anni. L'abuso sarebbe avvenuto il primo maggio del 2021, al termine di una festa di compleanno. La denuncia da parte della ragazza è arrivata quasi 12 mesi dopo, a marzo 2022, e ora il gip, su richiesta della Procura milanese, ha fissato per metà marzo prossimo l'incidente probatorio. La 20enne, quindi, sarà chiamata a testimoniare per definire i contorni della vicenda.

Il racconto della ragazza

Secondo quanto ricostruito finora, la presunta violenza di gruppo sarebbe avvenuta nell'appartamento di due dei quattro indagati, anche loro studenti universitari tutti 24enni. Quella sera di maggio avevano dato una festa per il compleanno di uno dei padroni di casa invitando alcune ragazze. Al termine della festa, mentre le altre ospiti se ne erano andate, la 20enne aveva deciso di restare a dormire. Aveva bevuto molto e non se la sentiva di affrontare il viaggio di ritorno.

È in quelle ore, quando in casa erano rimasti solo loro cinque, che i ragazzi avrebbero abusato di lei "approfittando" del suo stato "di inferiorità fisica e psichica". In particolare, secondo quanto raccontato dalla 20enne, sarebbe stata violentata da due di loro mentre il terzo incitava gli amici e il quarto assisteva.

Il caso Lucarelli

Una vicenda che ricorda quella che riguarda Mattia Lucarelli, il figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano. Ora il ragazzo è agli arresti domiciliari, così come un suo compagno di squadra Federico Apolloni. Ad accusarli è una ragazza che ha raccontato di aver accettato un passaggio in auto dai due. Invece di accompagnarla a casa, però, l'avrebbero portata in un appartamento di Milano costringendola a subire atti sessuali dai due ragazzi.