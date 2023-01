Chi è Mattia Lucarelli, il calciatore figlio di Cristiano accusato di violenza sessuale di gruppo Mattia Lucarelli, terzino del Livorno classe 1999, ha giocato in squadre di Serie C e D prima dell’approdo nel suo Livorno. Figlio di Cristiano, ex capocannoniere simbolo del team amaranto, oggi è stato arrestato per violenza sessuale di gruppo insieme al centrocampista Federico Apolloni.

Mattia Lucarelli e Cristiano Lucarelli

Un cognome pesante, quello del padre Cristiano che fu il calciatore di serie A simbolo del Livorno tra gli anni Novanta e i Duemila. E un'accusa ancora più pesante: quella di violenza sessuale sessuale di gruppo, consumata la notte del 26 marzo in un appartamento di Milano. Al centro Mattia Lucarelli, terzino del Livorno, classe 1999.

Chi è Mattia Lucarelli, figlio di Cristiano e calciatore

Prima del team amaranto, attualmente in serie D, un passato calcistico tra la C e la D militando nel Pro Livorno, nel Gavorrano, nella Lucchese e al Viareggio. E ancora, al di fuori della sua Toscana, nella squadra milanese Pro Sesto e in Sicilia alla Sancataldese. Proprio quest'anno, dopo tanto girovagare, il ritorno a casa nel Livorno, la squadra di casa e del papà Cristiano.

Sì, perché Mattia segue pedissequamente le orme del celebre padre, eroe cittadino e capocannoniere del campionato di Serie A tra il 2004 e il 2005, oggi allenatore della Ternana in B. Stessa militanza calcistica, stesso tatuaggio sul braccio (il simbolo del comune di Livorno) e persino stessa esultanza in campo dopo un gol: il pugno stretto, alzato al cielo verso la curva amaranto.

"Mi sono detto: "Io segno, deve essere un momento che resta nella storia". Il mio sogno era di segnare direttamente sotto la curva Nord", raccontò Mattia dopo il gol. "Il mio babbo Cristiano? L'ho incrociato un attimo, faceva un po' il distaccato: secondo me aveva paura di commuoversi davanti a tutti. Mi ha detto che poi parleremo a casa: sicuramente, conoscendolo, saranno più critiche che elogi: so perché lo fa e mi va bene così”.

La difesa del padre Cristiano Lucarelli

L'esatto contrario di quello che è accaduto in questi giorni, davanti all'accusa di violenza sessuale di gruppo che ha travolto Mattia Lucarelli e il compagno di squadra Federico Apolloni, ambedue attualmente agli arresti domiciliari. In questa occasione, infatti, il padre Cristiano ha difeso a spada tratta il figlio attraverso un video pubblicato su Instagram.

"Mio figlio è innocente, gli ho sempre trasmesso dei grandi valori. Ci metto la faccia come sempre", ha detto l'ex bomber, prendendo apertamente le parti del figlio e riferendosi ad alcuni video ora al vaglio degli inquirenti. "Inviterei con i commenti a stare calmi, non c'è ancora una sentenza di primo grado e siamo in indagini preliminari. Purtroppo si è buttato sul campo del processo mediatico ed era quello che ci spaventava, perché si tratta di un argomento sensibile. Ma così si rischiano giudizi affrettati".