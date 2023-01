Violenza sessuale di gruppo su una studentessa: arrestato il figlio dell’ex calciatore Lucarelli Mattia Lucarelli, figlio dell’ex attaccante del Livorno Cristiano, è agli arresti domiciliari. Il 23enne è accusato di violenza sessuale di gruppo ai danni di una studentessa americana conosciuta in un locale di Milano.

A cura di Enrico Spaccini

Mattia Lucarelli, calciatore 23enne del Follonica e figlio dell'ex attaccante del Livorno Cristiano Lucarelli, è stato arrestato dalla polizia di Milano. Ora agli arresti domiciliari in custodia cautelare, è accusato insieme a un 22enne italiano di violenza sessuale di gruppo. L'abuso sarebbe avvenuto a Milano lo scorso marzo 2022 ai danni di una studentessa americana.

Stando a quanto ricostruito dalla Procura, alla violenza avrebbero partecipato anche altri tre amici che, però, al momento sono solo indagati. Il gruppo avrebbe conosciuto la studentessa in un locale a Milano. Era in compagnia di alcune amiche e avrebbe accettato un passaggio in auto dai cinque giovani.

Invece di accompagnarla a casa, però, l'hanno condotta in un appartamento in centro città dove l'avrebbero costretta a subire atti sessuali commessi, in particolare, da Lucarelli e dal 22enne come lui agli arresti domiciliari.

Leggi anche Gioca a nascondino con quattro bambine e nel garage le violenta: arrestato un 57enne

La denuncia della ragazza è arrivata pochi giorni dopo gli abusi ed è stata sentita dai pubblici ministeri di Milano. Ascoltando alcuni testimoni ed esaminando i telefoni della vittima e dei presunti autori, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dei cinque.

Articolo in aggiornamento