Strattona e bacia una bimba di 3 anni davanti all’asilo: 35enne arrestato per violenza sessuale

La polizia di Stato ha arrestato un 35enne per violenza sessuale aggravata a Cardano al Campo (Varese). L’uomo avrebbe strattonato una bimba di 3 anni all’uscita dell’asilo e l’avrebbe costretta a subire diversi baci sul viso e sulla bocca.

Foto di repertorio

Un 35enne è stato arrestato nella giornata di ieri, martedì 9 dicembre, dalla polizia di Stato di Gallarate (in provincia di Varese) perché gravemente indiziato di violenza sessuale aggravata ai danni di una bambina di 3 anni. Stando a quanto ricostruito, l'uomo avrebbe strattonato la piccola all'uscita di un asilo nido a Cardano al Campo e l'avrebbe costretta a subire diversi baci sul viso e sulla bocca. Allontanato dai familiari della bimba, è stato rintracciato poco dopo e condotto nel carcere di Busto Arsizio.

L'aggressione è avvenuta nel pomeriggio del 9 dicembre a Cardano al Campo, durante l'uscita di una scuola per l'infanzia. Come raccontato da alcuni testimoni, il 35enne si sarebbe avvicinato velocemente alla bambina di 3 anni e, dopo averla strattonata, l'avrebbe costretta a subire baci insistenti sul viso e sulla bocca. Vista la reazione dei presenti, l'uomo si è dato subito alla fuga.

I familiari della bimba, mamma e zia, hanno segnalato subito quanto accaduto alla centrale operativa di Varese. In pochi minuti, le Volanti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gallarate, insieme alla polizia locale, hanno intercettato e bloccato il 35enne non lontano dall'istituto. L'uomo, un cittadino extracomunitario irregolare sul territorio nazionale, avrebbe cercato di sottrarsi all'arresto. Le indagini del caso sono state condotte dagli agenti dell'Area Investigativa che, soprattutto grazie al racconto dei vari testimoni della vicenda, hanno potuto ricostruire quanto accaduto. Il 35enne è stato, d'intesa con il pm di turno, condotto nel carcere di Busto Arsizio con l'accusa di violenza sessuale aggravata.