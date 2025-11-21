milano
video suggerito
video suggerito

Donna di 53 anni aggredita e violentata mentre va al lavoro a Gallarate: l’aggressore è in fuga

Una donna di 53 anni è stata aggredita e violentata sessualmente in strada da un uomo di 30 anni. È successo oggi all’alba di venerdì 21 novembre, a Gallarate.
Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora
A cura di Francesca Caporello
105 CONDIVISIONI
Foto di repertorio
Foto di repertorio

Una donna di 53 anni è stata aggredita e violentata in strada, alle prime luci del giorno, a Gallarate, nel Varesotto. Secondo quanto si apprende, la violenza si sarebbe consumata oggi, venerdì 21 novembre, in via Angelo Pegoraro, una delle principali di Gallarate, in provincia di Varese, intorno alle 5.30 del mattino, proprio mentre la donna si trovava sulla strada, diretta al lavoro.

Da una prima ricostruzione dei fatti, l'aggressore sarebbe un uomo sui 30 anni – di cui al momento ancora non si conoscono le generalità. Da quanto è stato diffuso, l'uomo avrebbe aggredito la donna con violenti colpi al volto, poi avrebbe abusato di lei lungo la strada, e infine si sarebbe dato alla fuga. 

Sul posto sono giunti immediatamente i soccorsi, la Croce Rossa e i medici del 118, che hanno provveduto a trasportare la 53enne all'ospedale Sant'Antonio Abate di Gallarate in codice giallo (il colore che indica i casi medio gravi) per le prime cure e tutti gli accertamenti del caso.

Leggi anche
Donna accoltellata a Milano, il video dell'aggressione in piazza Gae Aulenti: preso il responsabile

Sulla vicenda, per il momento, non emergono ulteriori dettagli vista la delicatezza dei fatti. Le indagini sono condotte dai Carabinieri della Compagnia di Gallarate, coordinati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Busto Arsizio.

I militari hanno subito avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare l’autore nel minor tempo possibile. In primis saranno visionate tutte le telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Cronaca
105 CONDIVISIONI
Immagine
Studente aggredito a Milano, il 18enne che lo ha accoltellato: “Non pensavo di averlo colpito in quel modo”
Chi sono gli aggressori del 22enne: "Hanno agito con indifferenza disumana"
Il padre del ragazzo di 22 anni: "Mio figlio è vivo per miracolo"
Così sono stati incastrati gli aggressori di corso Como
I giovani che hanno ridotto in fin di vita un 22enne: "L'ho scassato, speriamo che muoia"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views