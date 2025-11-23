milano
video suggerito
video suggerito

Violenta una donna in strada a Varese, chi è il 35enne che ha confessato: era nascosto nel cassettone del letto

Si tratta di un meccanico di 35 anni con precedenti per possesso di stupefacenti. L’uomo è in arresto per aver aggredito e violentato una 53enne che stava andando al lavoro a Gallarate (Varese) lo scorso 21 novembre.
Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora
A cura di Giulia Ghirardi
85 CONDIVISIONI
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

L'aggressore è un uomo di 35 anni di nazionalità gambiana, in Italia da diversi anni, con precedenti penali per possesso di stupefacenti. Al momento, l'uomo – di professione meccanico – è in arresto con le accuse di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate per aver aggredito e violentato una donna di 53 anni che stava andando al lavoro a Gallarate (Varese) lo scorso 21 novembre.

Inizialmente l'uomo si è dato alla fuga, ma è stato rintracciato dopo 24 ore grazie alle telecamere di videosorveglianza e una volta in caserma ha confessato la vicenda al pm Roberto Bonfanti.

La dinamica dell'aggressione

Stando a quanto ricostruito dalle indagini dei carabinieri del nucleo operativo radiomobile di Gallarate, i fatti si sarebbero verificati intorno alle 5:00 in via Pegoraro (Gallarate) quando il 35enne avrebbe sorpreso la vittima alle spalle mentre camminava su un marciapiede del quartiere Cajello diretta al lavoro.

Leggi anche
Fermato l'uomo che ha violentato una donna mentre andava al lavoro a Varese: era fuggito dopo l'aggressione

Dopo averla ripetutamente colpita alla testa con schiaffi e pugni, il meccanico l'avrebbe trascinata dietro le siepi di un parcheggio pubblico per violentarla. Subito dopo i fatti, l'uomo si è dato alla fuga a piedi portando con sé il telefono della 53enne.

L'arresto

È allora che sono iniziate le indagini dei carabinieri che in breve tempo hanno portato al fermo dell'uomo. Grazie alle indicazioni fornite da un testimone e all'analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza, i militari sono riusciti a ricostruire il percorso di fuga del 35enne e quindi a individuarlo presso la sua abitazione, un appartamento di Gallarate: l'uomo si era nascosto all'interno di un cassettone del letto.

Il meccanico, che indossava ancora gli stessi vestiti utilizzati al momento dell'aggressione, è stato quindi arrestato e portato in caserma dove ha confessato quanto avvenuto di fronte al pubblico ministero della procura di Busto Arsizio, Roberto Bonfanti. Nel frattempo, la donna è stata trasportata all’ospedale Sant’Antonio Abate di Gallarate dove ha ricevuto le prime cure con prognosi di 20 giorni. Successivamente, la 53enne è stata trasferita alla clinica Mangiagalli di Milano. L'uomo, invece, si trova in carcere a Busto Arsizio in attesa dell’interrogatorio di garanzia con l'accusa di violenza sessuale aggravata e lesioni personali aggravate.

Attualità
Cronaca
Varese
85 CONDIVISIONI
Immagine
Studente aggredito a Milano, il 18enne che lo ha accoltellato: “Non pensavo di averlo colpito in quel modo”
I genitori dello studente: "Nei responsabili assoluta assenza di senso morale"
Chi sono gli aggressori del 22enne: "Hanno agito con indifferenza disumana"
Il padre del ragazzo di 22 anni: "Mio figlio è vivo per miracolo"
Così sono stati incastrati gli aggressori di corso Como
I giovani che hanno ridotto in fin di vita un 22enne: "L'ho scassato, speriamo che muoia"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
milano
api url views