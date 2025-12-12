Bacia una bimba davanti all’asilo e viene arrestato per violenza sessuale: scarcerato il 35enne

Il gip del tribunale di Busto Arsizio ha scarcerato il 35enne che era stato arrestato dopo aver baciato una bimba di 3 anni all’uscita di un asilo nido a Cardano al Campo (Varese).

Immagine di repertorio

È stato scarcerato il 35enne che era stato arrestato lo scorso 9 dicembre dopo aver strattonato e quindi baciato una bimba di 3 anni all'uscita di un asilo nido a Cardano al Campo (Varese). Per l'uomo, accusato di violenza sessuale aggravata, il gip del tribunale di Busto Arsizio ha convalidato l’arresto applicando l’obbligo di firma quotidiano davanti alla polizia giudiziaria.

La vicenda

Stando a quanto ricostruito nel corso delle indagini, qualche giorno fa il 35enne avrebbe strattonato la bimba all'uscita dell'asilo nido e quindi l'avrebbe baciata sul viso e sulla bocca prima di darsi alla fuga. I familiari della bimba, mamma e zia, hanno segnalato quanto accaduto alla centrale operativa di Varese e in breve tempo le volanti del commissariato di pubblica sicurezza di Gallarate, insieme alla polizia locale, sono riuscite a rintracciare e bloccare il 35enne che è stato condotto al carcere di Busto Arsizio con l'accusa di violenza sessuale aggravata.

In seguito, il giudice per le indagini preliminari ha, però, valutato una possibile derubricazione del reato contestato da violenza sessuale su minore a violenza privata perché, a suo parare, non sarebbe stato un gesto dettato da pulsioni sessuali. L'uomo avrebbe, infatti, riferito di aver agito spinto da un desiderio di paternità. Per questo, il gip ha convalidato l’arresto applicando l’obbligo di firma quotidiano davanti alla polizia giudiziaria.