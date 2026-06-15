Sterza all’improvviso per evitare un’auto contromano sulla SS36 a Colico: “Ho rischiato le penne”

La dash cam di un automobilista che lo scorso 13 giugno viaggiava sulla SS36 ha ripreso la manovra improvvisa che ha dovuto fare per evitare uno schianto frontale. Dall’altra parte stava arrivando una Fiat 500 in contromano.

Lo scorso sabato pomeriggio, 13 giugno, si è sfiorata la tragedia per l'ennesima volta nelle ultime settimane lungo strada statale 36, del Lago di Como e dello Spluga. Come immortalato dalla dash cam di un automobilista, all'altezza di Colico (in provincia di Lecco) una Fiat 500 blu ha percorso diversi metri contromano rischiando di scontrarsi frontalmente con le altre vetture che procedevano nel giusto senso di marcia. Un pick-up e la stessa auto sulla quale era installata la telecamera sono riusciti a sterzare appena in tempo, grazie anche allo scarso traffico.

Come mostrato nel filmato caricato su Facebook, all'uscita di un tunnel a circa un paio di chilometri dall'uscita della SS36 per Colico l'automobilista si è ritrovato davanti una Fiat 500 che viaggiava contromano. L'episodio si è verificato intorno alle 14:45 del 13 giugno, nel tratto che da Lecco porta verso Sondrio, e per fortuna e prontezza di riflessi dei vari conducenti non ha portato a particolari conseguenze.

"Ho rischiato le penne", ha commentato Giorgio postando il video su una pagina dedicata a chi viaggia abitualmente su quella strada. Appena prima di lui, un pick-up ha dovuto effettuare la stessa manovra improvvisa, spostandosi dalla corsia di sorpasso a quella più a destra, dopo aver superato un'altra Fiat 500.

La strada del Lago di Como e dello Spluga, però, non è nuova a episodi di questo tipo. Poco più di un mese fa, lo scorso 28 aprile, un camion si era immesso sulla SS36 contromano, portando un'auto a schiantarsi contro un muro per evitare lo scontro frontale che avrebbe potuto avere ripercussioni ben più gravi. Altri episodi si sono verificati a febbraio, con un'auto contromano nel tunnel delle Meridiane, e ancora a inizio gennaio all'imbocco della rotonda di via Balicco a Lecco.