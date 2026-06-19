Ancora un’auto contromano sulla SS36 Milano-Lecco: un’ambulanza attiva la sirena ed evita l’incidente

Per la seconda volta in pochi giorni, un automobilista ha imboccato contromano la ss36 Milano-Lecco all’altezza di Colico. Un’ambulanza di passaggio ha attivato la sirena, facendo rallentare le altre vetture ed evitando possibili incidenti.

L’auto contromano sulla ss36 a Colico

Per la seconda volta in pochi giorni, un altro automobilista ha imboccato contromano la strada statale 36 del Lago di Como e dello Spluga, che collega Milano con Lecco. Come mostrato in un video registrato da una dash cam, nel tardo pomeriggio di ieri, giovedì 18 giugno, all'altezza del territorio comunale di Colico (in provincia di Lecco) un'auto ha viaggiato nel senso di marcia sbagliato rischiando di scontrarsi frontalmente con le altre vetture di passaggio. Solo l'intervento di un'ambulanza del Soccorso Bellanese ha potuto evitare conseguenze peggiori, avvertendo con le sirene gli altri automobilisti e dando modo al guidatore distratto di poter fare inversione. L'ultimo episodio, all'incirca nello stesso punto della ss36, si era verificato solo lo scorso sabato 13 giugno.

Erano all'incirca le 19:25 del 18 giugno quando un automobilista con la dash cam attivata si è ritrovato davanti un'auto che montava targa polacca e che procedeva contromano lungo la ss36. "Chi è sto pazzo? Cosa fa?", si è chiesto provando a fargli capire che così facendo stava mettendo in pericolo sé stesso e gli altri viaggiatori. Pochi secondi dopo, un Suv e un minivan hanno dovuto sterzare bruscamente e cambiare corsia per evitare di schiantarsi frontalmente con lui.

A risolvere la situazione è stato l'equipaggio di un'ambulanza del Soccorso Bellanese che ha attivato i dispositivi d'emergenza, luminosi e acustici, facendo rallentare gli altri veicoli in transito e avvertirli del potenziale pericolo. In questo modo, ha dato tempo anche all'automobilista di fare inversione a ‘U' e ripartire nella direzione corretta.

La situazione si è risolta senza feriti, ma non è di certo la prima volta che un automobilista si ritrova a imboccare la ss36 contromano. Solo lo scorso sabato 13 giugno, sempre all'altezza di Colico, una Fiat 500 è stata filmata mentre procedeva nel senso di marcia sbagliato, costringendo gli altri viaggiatori a manovre improvvise per evitare di schiantarsi.