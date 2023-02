Sospesa la circolazione su tutta la metro M5 a Milano: guasto alla linea lilla Disagi per i cittadini milanesi che nella mattinata di oggi hanno dovuto fare i conti con la sospensione della metropolitana lilla della linea M5.

A cura di Ilaria Quattrone

Disagi per i cittadini milanesi che nella mattinata di oggi, giovedì 23 febbraio, hanno dovuto fare i conti con la sospensione della metropolitana lilla della linea M5. Così come riportato sul sito dall'Azienda trasporti milanesi (Atm), a causare lo stop della circolazione è un guasto sulla linea. Per questo motivo, sono stati previsti dei bus sostituitivi che hanno svolto le stesse fermate della metropolitana.

Chiuse completamente le stazioni della metropolitana

Quella di oggi è stata una mattinata complessa per i pendolari che per raggiungere i propri posti di lavoro utilizzano la metropolitana. Alcuni cittadini, arrivati nelle stazioni di scambio come per esempio Garibaldi o Zara, hanno trovato i passaggi completamente sbarrati.

Questo serviva per indirizzare già i viaggiatori verso i mezzi sostituitivi. Non appena usciti dalle stazioni, gli addetti di Atm hanno fornito indicazioni su dove e come prendere i bus o i tram sostituitivi. Fortunatamente gli autobus sono stati subito organizzati così da attutire i disagi per i cittadini.

Leggi anche La metro Linea 6 a Napoli potrebbe riaprire nel 2024: ecco come sono i treni oggi

Riattivata la circolazione su tutta la linea lilla della metro M5

Non sono state fornite informazioni su che tipologia di guasto sia stato registrato. Fortunatamente, i tecnici hanno risolto in breve tempo il problema. Già intorno alle 7.15, la circolazione è stata riattivata e le stazioni sono state riaperte consentendo così ai pendolari di poter raggiungere tranquillamente le proprie destinazioni. E soprattutto evitare disagi più gravi in orari di punta, soprattutto con l'apertura degli uffici pubblici o privati e degli istituti scolastici.