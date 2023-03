C’è stato un guasto sulla linea della metro blu a Milano: sospesa la circolazione Guasto alla linea M4 della metropolitana di Milano: la nuova linea blu ha visto la circolazione temporaneamente sospesa.

A cura di Ilaria Quattrone

Nella mattinata di oggi, giovedì 9 marzo, la linea blu (M4) della metropolitana di Milano è stata momentaneamente chiusa. La causa della sospensione sarebbe un guasto che è stato presto ripristinato. Probabilmente quello di oggi è il primo episodio per la linea M4 che è stata inaugurata a fine novembre 2022.

I passeggeri, così come spiegato dall'Azienda trasporti milanesi, hanno dovuto prendere la linea bus 73 per raggiungere le fermate e le loro destinazioni. Così come spesso accade in questi momenti, nelle stazioni è stato diffuso il messaggio: "I nostri tecnici stanno intervenendo per risolvere un inconveniente sulla linea. In alternativa usate il bus 73 tra Linate e Duomo (via Gonzaga). Il guasto è stato risolto e adesso la circolazione è tornata a essere regolare.

La Linea M4 ha solo sei stazioni aperte

Ovviamente i disagi registrati sono stati minori rispetto a quelli che avrebbero potuto vivere i passeggeri che usufruiscono delle altre linee M1, M2, M3 e M5. Questo perché la nuova linea della metropolitana ha a disposizione solo le prime sei stazioni: si tratta di quelle che partano dall'aeroporto di Linate o da piazzale Dateo e toccano le fermate Repetti, Forlanini, Argonne e Susa.

A giugno invece dovrebbe essere aperto il tratto che va da Dateo e fino a San Babila: il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha infatti detto che l'obiettivo è quella di poterla inaugurare già il 30 giugno. Non è escluso però che non venga rispettata questa data. Dopodiché, entro il 2024, dovrebbe aprire tutta la linea blu. Questo permetterebbe di farsi trovare pronti in occasione delle Olimpiadi invernali del 2026.