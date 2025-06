video suggerito

Sorpreso alla guida di un Suv a Milano, ragazzo di 16 anni non si ferma all'alt e prova a investire un poliziotto Un 16enne, raggiunto dall'ordinanza di misura cautelare di permanenza in casa, è accusato di resistenza a pubblico ufficiale. Lo scorso 5 maggio il ragazzo sarebbe stato sorpreso alla guida di un Suv in via Giambellino a Milano e, non fermandosi all'alt della polizia, avrebbe fatto partire un inseguimento.

A cura di Enrico Spaccini

Lo scorso sabato 30 maggio la polizia di Stato di Milano ha eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare della permanenza in casa nei confronti di un 16enne accusato di resistenza a pubblico ufficiale. La misura è stata emessa dal Tribunale per i Minorenni di Milano in seguito a un episodio di cui il ragazzo si sarebbe reso protagonista avvenuto il 5 maggio. Stando a quanto ricostruito, il giovane sarebbe stato sorpreso alla guida di un Suv nei pressi di via Giambellino e, dopo aver ignorato l'alt della polizia, si sarebbe schiantato contro la pensilina di una fermata Atm.

A notare il Suv che circolava a forte velocità in via Giambellino lo scorso 5 maggio era stata una Volante del Commissariato Lorenteggio che stava effettuando un servizio di controllo. Gli agenti, allora, hanno intimato l'alt al conducente, azionando sirene e lampeggianti, ma questo avrebbe accelerato dando inizio a un inseguimento. Alla guida del veicolo ci sarebbe stato un 16enne italiano e con alle spalle diversi precedenti penali.

Il ragazzo avrebbe imboccato via Recoaro contromano e proseguito per via Lorenteggio. In via Recoaro si sarebbe fermato, per poi riprendere improvvisamente la fuga tentando anche di investire un poliziotto, che è riuscito a scansarsi in tempo. L'inseguimento è terminato all’incrocio tra via Lorenteggio e via Segneri, dove il Suv si è schiantato contro la pensilina di una fermata Atm. L'impatto ha rotto diversi vetri e alcune schegge hanno ferito un passante. Il 16enne, però, sarebbe sceso dal veicolo insieme all'altra persona che era con lui e i due sarebbero riusciti a far perdere le loro tracce in via Segneri.

La Procura per i Minorenni di Milano ha, quindi, richiesto nei confronti del 16enne una misura cautelare, emessa dal Tribunale lo scorso 27 maggio. La polizia di Stato, infine, l'ha eseguita il 30 maggio, imponendo al giovane la permanenza in casa. Il ragazzo dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.