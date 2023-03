Silvio Berlusconi è ricoverato all’ospedale San Raffaele: sta facendo esami di routine Silvio Berlusconi è ricoverato al San Raffaele di Milano da ieri, 27 marzo. Si tratterebbe di esami di routine e il leader di Forza Italia potrebbe uscire già nelle prossime ore.

A cura di Enrico Spaccini

Silvio Berlusconi

Il leader di Forza Italia, nonché ex presidente del Consiglio, Silvio Berlusconi è ricoverato da ieri lunedì 27 marzo al San Raffaele di Milano. Da quanto si è appreso, starebbe svolgendo degli esami di routine e dovrebbe lasciare l'ospedale già questa sera o comunque domani mattina. Pare che abbia accusato dei dolori non meglio precisati, ma che sia entrato comunque nella struttura sanitaria in modo autonomo.

L'ultima volta che Berlusconi (86 anni) era stato ricoverato al San Raffaele risale a gennaio del 2022. Quella volta, però, gli era stata diagnosticata un'infezione alle vie urinarie e per questo motivo si erano rese necessarie alcune terapie massicce. Nel settembre del 2020 era risultato positivo al Covid-19, sviluppando una polmonite bilaterale, mentre nel 2021 venne ricoverato per quattro giorni a causa di una gastroenterite.

Proprio ieri, il fondatore di Forza Italia, attualmente al governo nella coalizione di centrodestra, aveva festeggiato la prima vittoria alle elezioni avvenuta nel 1994.