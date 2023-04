Da Gallipoli per sostenere Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele: “Resterò finché non si riprenderà” Marco Macrì, un ragazzo di 31 anni, è partito da Gallipoli per raggiungere l’ospedale San Raffaele di Milano dove è ricoverato Silvio Berlusconi per una leucemia mielomonocitica cronica: “Resterò qui finché non tornerà a casa”.

A cura di Ilaria Quattrone

Marco Macrì ha 31 anni ed è originario di Alliste, un comune di seimila abitanti della provincia di Lecce che si trova a 22 chilometri da Gallipoli. Il 31enne, dopo aver appreso la notizia del ricovero del leader di Forza Italia Silvio Berlusconi all'ospedale San Raffaele di Milano per una leucemia mielomonocitica cronica, ha deciso di mettersi in viaggio per mostrargli tutto il suo sostegno.

Chi è Marco Macrì, partito da Gallipoli per sostenere Berlusconi

A Fanpage.it, ha raccontato di aver intrapreso un viaggio durato dieci ore di treno solo per "manifestare la solidarietà, la vicinanza e la presenza". E così, una volta arrivato nel capoluogo meneghino, si è appostato fuori la struttura con un banner con su scritto: "Forza Silvio, il Salento è con te".

E, nonostante le vacanze di Pasqua sono ormai alle porte, Macrì conta di rimanere fuori dall'ospedale San Raffaele fin quando ce ne sarà bisogno: "Anche se siamo in piena Pasqua – ha spiegato ancora a Fanpage.it – dovevo farlo. Starò qui finché il presidente non tornerà a casa".

"In questi momenti ci vuole la presenza perché il presidente – dice ancora – ha dato tanto al di là della politica, del calcio, proprio a livello umano, Silvio ha dato tanto. A differenza degli altri politici, possiamo chiamarlo per nome. È un amico, o almeno io lo considero tale".

Quali sono le condizioni di Silvio Berlusconi ricoverato al San Raffaele

Silvio Berlusconi è malato da tempo di leucemia mielomonocitica cronica. È stato ricoverato il 5 aprile all'ospedale San Raffaele di Milano per un'infezione polmonare. È in gravi condizioni, ma dopo ore di apprensione sembrerebbe esserci un lieve miglioramento. Al momento è ricoverato in terapia intensiva. E, stando alle ultime notizie, è vigile e sta seguendo le terapie.