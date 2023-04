Berlusconi ricoverato al San Raffaele, le news di oggi in diretta: cauto ottimismo di famiglia e amici

"Mi sono tenuto costantemente in contatto con il San Raffaele", ha detto il ministro degli Esteri e coordinatore di Forza Italia Antonio Tajani, in un'intervista al Giornale. Ieri Silvio Berlusconi, nonostante il ricovero "non si è fermato", ha parlato "al telefono sia con Giorgia Meloni che con Matteo Salvini". Berlusconi "ci ha detto cosa fare", ha detto il ministro, ovvero di essere "pienamente operativi, lavorare dentro il governo, così come in Parlamento e sul territorio". Tajani è da tempo una sorta di ‘numero due' all'interno di Forza Italia, per questo afferma: "Sento la responsabilità di dare il massimo perché Berlusconi merita il massimo. Per me è come un fratello maggiore, un amico, sono stato con lui quando abbiamo fondato Forza Italia".